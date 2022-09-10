Жителям Харьковской области посоветовали уехать из-за атак ВСУ | 360°

Спецоперация 10 сентября 2022, 09:42 Поделиться Telegram

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Viber Жителям Харьковской области посоветовали уехать из-за атак ВСУ Глава ВГА Харьковской области Ганчев посоветовал жителям уехать из-за атак ВСУ РИА «Новость»

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Жителям Харьковской области рекомендовали покинуть свои дома. С таким обращением к местному населению обратился глава региональной администрации Виталий Ганчев. Его обращение опубликовали в Telegram-канале «Первый харьковский».

Он заявил, что ситуация в регионе складывается не наилучшим образом для местного населения.

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Ганчев заявил, что ВСУ усилили обстрелы населенных пунктов Харьковской области. В связи с этим он посоветовал местным жителям направится в Россию. По его словам, сотрудники пограничной службы знают о возможном наплыве беженцев. Также Ганчев пообещал, что принимающая сторона окажет эвакуировавшимся жителям Харьковской области необходимую помощь.

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Ранее Ганчев сообщал, что ВСУ подтянули в его регион все свои резервы. Эти его слова 9 сентября процитировали на сайте kp.ru. Тогда Ганчев также уличил противника в бесчеловечном отношении к живой силе.

«Украинские вооруженные силы подтянули все свои резервы и сейчас на трупах своих военных стремятся показать победу. У них колоссальные потери, тысячные», — поделился он.

Также Ганчев заявил, что ВСУ буквально бросают солдат на убой.

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