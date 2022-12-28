Спецоперация 28 декабря 2022, 10:43 Власти Харькова подтвердили ракетный обстрел города и области Глава ОГА Харькова Синегубов: город попал под ракетный обстрел

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Харьков и область попали под обстрел. Факт прилетов подтвердил глава администрации региона Олег Синегубов. Он описал ситуацию в регионе в Telegram-канале.

«Внимание, жители Харькова и области! Оставайтесь в укрытиях», — призвал Синегубов.

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Он отметил, что ракетный удар пришелся по Слободскому району города. По его словам, на место обстрела уже выехали сотрудники оперативных служб.

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Синегубов заявил, что на данный момент сообщений о пострадавших от прилета нет. По его словам, эта информация еще уточняется. Также пока неизвестно количество и тип выпущенных по региону ракет. Кроме того, власти города не уточнили место попадания боеприпасов.

В городских пабликах — в частности, «Труха Харьков» — сообщали о пятиминутных перебоях в работе местного метрополитена. Однако сотрудники транспортной службы связали временную приостановку движения поездов с техническими причинами.

К 10:30 по московскому времени воздушную тревогу в регионе отменили.