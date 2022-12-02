Спецоперация 02 декабря 2022, 12:53 Власти эвакуируют маломобильных жителей Каховки 3 декабря Администрация Каховки заявила об эвакуации маломобильных жителей с 3 декабря РИА «Новости»

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Эвакуация маломобильных жителей из Каховки Херсонской области начнется 3 декабря. Об этом сообщили представители администрации Каховского муниципального образования в своем Telegram.

«В субботу, 3 декабря, начинается эвакуация лежачих и маломобильных граждан из Каховки в один из пансионатов Генического района», — сказано в сообщении.

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Власти подчеркнули, что в пансионате для людей подготовлены хорошие условия, медицинский уход, питание и тепло. Эвакуация проходит в связи с тем, что этот город обстреливают ВСУ.

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Другой населенный пункт в Херсонской области — Новая Каховка — также находится под обстрелом. Ночью 30 ноября по этому городу открыли огонь из реактивной системы залпового огня HIMARS. Однако система противоракетной обороны (ПВО) сбила четыре ракеты в воздухе. В связи с обстановкой комендантский час ввели в Новокаховском городском округе еще 15 ноября. Жителям нельзя выходить на улицу с 19:00 до 06:00.