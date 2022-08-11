Власти Донецка сообщили об отсутствии пострадавших при утечке аммиака

Никто не пострадал от последствий утечки аммиака на пивоваренном заводе в Донецке. Об этом заявил мэр Алексей Кулемзин в эфире «России 24».

«На сегодняшний момент от именно последствий утечки аммиака пострадавших нет», — констатировал он.

По его словам, «ЧП полностью локализовано, устранены последствия».

«Никаких негативных последствий сейчас нет», — резюмировал Кулемзин.

ВСУ обстреляли завод вечером 10 августа. На тот момент на предприятии находились 32 человека. Как минимум один человек погиб, двое пострадали. Пожар, начавшийся из-за обстрела, распространился на 600 квадратных метров. Также произошла утечка аммиака. Зона поражения достигла двух километров. В МЧС отметили, что аммиак — опасное химическое вещество, и попросили местных жителей не выходить из дома, закрыть щели в дверных проемах, уплотнить окна и дышать через ватно-марлевую повязку, смоченную в слабом растворе уксусной или лимонной кислоты.

Остановить утечку удалось к 01:00.