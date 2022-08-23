Власти Донецка сообщили о гибели парня под обстрелом ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк. По предварительным данным, в центре города есть жертвы. В Ворошиловском районе погиб парень 2004 года рождения, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в центре Донецка есть погибшие и раненые. Попадание в районе бульвара Пушкина. <…> По уточненной информации, в Ворошиловском районе погиб парень 2004 года рождения», — написал он.

Донецк начали обстреливать утром 23 августа. В центре города атаковали территорию вблизи ТЦ Green Plaza. Снарядами калибром 155 миллиметров обстреляли Ворошиловский район. Там же произошло прямое попадание в жилой дом. По словам Алексея Кулемзина, есть погибшие и раненые.

Киевский район обстреляли артиллерийскими снарядами калибром 152 миллиметра, на прилеты пожаловались жители Путиловского микрорайона. Из-за того, что семь подстанций остались обесточенными, электричества лишились 1210 абонентов.

В Петровском районе снаряды выбили стекла в амбулатории № 4 и жилом доме. На улице Бирюзовой в Кировском районе ВСУ разбросали запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также украинские войска атаковали Калининский район.