Власти Донецка показали последствия обстрела Ворошиловской администрации | 360°

Спецоперация 20 октября 2022, 09:27 Власти Донецка показали последствия обстрела Ворошиловской администрации Мэр Донецка Кулемзин показал последствия обстрела Ворошиловской администрации бойцами ВСУ

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В интернете появилось видео последствий атаки на администрацию Ворошиловского района Донецка. Масштабы разрушений описал в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк ночью с 19 на 20 октября. Снаряды прилетели в Киевский, Петровский районы и центр города.

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«В 23:50 зафиксированы разрушения здания администрации Ворошиловского района: повреждено остекление и фасад здания со стороны драмтеатра», — рассказал Алексей Кулемзин.

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В Киевском районе ранили женщину 1966 года рождения. Снаряд попал в частный дом. Еще в двух домах пострадала кровля, автомобиль получил повреждения. В Петровском районе под обстрелом оказался нежилой дом.

Последствия налета начали устранять почти сразу. Утром работники коммунальных служб вышли на улицу, чтобы убрать осколки.

Специалисты Следственного комитета России изъяли с места обстрела администрации Ворошиловского района осколки боеприпасов. Источник ТАСС сообщил, что они отправят их на баллистическую экспертизу.