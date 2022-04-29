Власти Донецка показали кадры разрушенных жилых домов после обстрела ВСУ
Глава Донецка Кулемзин показал разрушенные жилые дома после обстрела ВСУ
Украинские националисты минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по жилым кварталам в Донецке. Кадры последствий атаки в Telegram-канале показал глава городской администрации Алексей Кулемзин.
Один из снарядов попал через крышу прямо в жилую квартиру, пробив потолок и полностью уничтожив хозяйство. Также пострадал фасад одной из многоэтажек по улице Стаханова в Петровском районе города.
Кулемзин сообщил, что целью нацистов стали жилые дома в поселке Октябрьский Рудник в Куйбышевском районе. У многих снесена крыша, от стен практически ничего не осталось, мирные люди потеряли свое жилье.
В результате утренних боевых действий в Петровском районе обесточено 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии.
«Как только позволит обстановка, энергетики начнут проводить работы по восстановлению энергоснабжения потребителей», — написал Кулемзин.
При ночном обстреле минно-взрывную травму получил мужчина 1995 года рождения, ему оказывают помощь врачи.