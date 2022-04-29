Власти Донецка показали кадры разрушенных жилых домов после обстрела ВСУ

Украинские националисты минувшей ночью нанесли массированный ракетный удар по жилым кварталам в Донецке. Кадры последствий атаки в Telegram-канале показал глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Один из снарядов попал через крышу прямо в жилую квартиру, пробив потолок и полностью уничтожив хозяйство. Также пострадал фасад одной из многоэтажек по улице Стаханова в Петровском районе города.

Кулемзин сообщил, что целью нацистов стали жилые дома в поселке Октябрьский Рудник в Куйбышевском районе. У многих снесена крыша, от стен практически ничего не осталось, мирные люди потеряли свое жилье.

В результате утренних боевых действий в Петровском районе обесточено 18 трансформаторных подстанций, 1450 абонентов остались без электроэнергии.

«Как только позволит обстановка, энергетики начнут проводить работы по восстановлению энергоснабжения потребителей», — написал Кулемзин.

При ночном обстреле минно-взрывную травму получил мужчина 1995 года рождения, ему оказывают помощь врачи.