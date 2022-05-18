Власти ДНР заявили, что жители освобожденных территорий запуганы националистами

Украинские националисты запугали жителей освобожденных территорий Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Люди на освобожденных территориях напуганы, они уже не одну неделю, не один месяц находятся в стрессе ввиду того, что военнослужащие Украины (это и нацисты, и военнослужащие регулярных частей ВСУ) еще до начала операции занимались и грабежами, и запугиванием населения, и вели себя достаточно бесцеремонно», — рассказал он РИА «Новости».

Жители этих районов, по его словам, рассказывали, что украинские военные перед уходом грабили их. Теперь они испытывают недостаток медикаментов и продуктов.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. По словам президента Владимира Путина, нужно остановить геноцид и издевательства над людьми из Донбасса. Он заявил, что на Украине необходимо провести денацификацию и денационализацию, а военных преступников, которые ответственны за преступления против мирных жителей Донбасса, надо предать суду.