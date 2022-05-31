Власти ДНР захотели подключить своих жителей к российским операторам связи

Власти Донецкой Народной Республики ведут переговоры о приходе российских операторов связи в республики. Об этом сообщил замминистра связи ДНР Игорь Халепа, написал ТАСС.

Ранее стало известно, что с 31 мая российские операторы начали работать в Херсонской и Запорожской областях.

«Оглядываясь на опыт Крыма, мы знали, что Украина со временем отключит связь и интернет на освобожденных территориях. И не ошиблись. Поэтому смогли оперативно обеспечить переход на российскую мобильную связь и интернет», — сказал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Жители освобожденных территорий теперь смогут купить SIM-карты российского оператора, они уже поступили в продажу.

Ранее в Херсонской области подали произошла серьезная авария на магистральной сети из-за обстрелов со стороны Украины. Из-за этого люди из Херсонской и Запорожской областей остались без связи.