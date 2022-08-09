Власти ДНР сообщили об атаке украинских военных на Макеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Макеевку в ДНР, сообщило представительство республики в Центре контроля и координации режима прекращению огня (СЦКК). Там добавили, что атаку вели со стороны населенного пункта Орловка.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению: 19:10 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — заявили в СЦКК. Такой калибр соответствует вооружению натовского образца.

В воскресенье ВСУ обстреляли Донецк. В результате погибли три мирных жителя — мужчины 1978 и 1963 годов рождения — в Петровском районе города и еще один житель Киевского района столицы республики. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести.