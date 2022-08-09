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    09 августа 2022, 20:45

    Власти ДНР сообщили об атаке украинских военных на Макеевку

    ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР снарядами натовского калибра

    Александр Иванов

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Макеевку в ДНР, сообщило представительство республики в Центре контроля и координации режима прекращению огня (СЦКК). Там добавили, что атаку вели со стороны населенного пункта Орловка.

    Власти ДНР сообщили об атаке украинских военных на Макеевку

    «Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению: 19:10 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Кировский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — заявили в СЦКК. Такой калибр соответствует вооружению натовского образца.

    В воскресенье ВСУ обстреляли Донецк. В результате погибли три мирных жителя — мужчины 1978 и 1963 годов рождения — в Петровском районе города и еще один житель Киевского района столицы республики. Еще 14 человек получили ранения различной степени тяжести.