Спецоперация 14 февраля 2023, 15:14 Власти ДНР сообщили о тяжелых боях в районе Марьинки Врио главы ДНР Пушилин сообщил о тяжелых боях с ВСУ на западе Марьинки РИА «Новости»

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Российские военные ведут тяжелые бои в западной части населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире Первого канала рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«На западе Марьинки идут тяжелые и ожесточенные бои. Но эта ситуация вселяет нам определенные надежды выйти на новые позиции», — сообщил он.

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Также Пушилин рассказал, что российские войска добились определенных успехов в районе Угледара.

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«Здесь, как мы видим, в основном идут бои в юго-восточной части города. Ребятам очень тяжело, но определенные успехи мы видим», — добавил врио главы ДНР.

Ранее Пушилин сообщил, что власти республики не видят перспектив, что украинские националисты добровольно покинут город Артемовск. При этом он признал, что продвижение в этом районе боевых действий, несмотря на трудности, все равно есть.