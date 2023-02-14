14 февраля 2023, 15:14
Власти ДНР сообщили о тяжелых боях в районе Марьинки
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о тяжелых боях с ВСУ на западе Марьинки
Российские военные ведут тяжелые бои в западной части населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире Первого канала рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
«На западе Марьинки идут тяжелые и ожесточенные бои. Но эта ситуация вселяет нам определенные надежды выйти на новые позиции», — сообщил он.
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Также Пушилин рассказал, что российские войска добились определенных успехов в районе Угледара.
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«Здесь, как мы видим, в основном идут бои в юго-восточной части города. Ребятам очень тяжело, но определенные успехи мы видим», — добавил врио главы ДНР.
Ранее Пушилин сообщил, что власти республики не видят перспектив, что украинские националисты добровольно покинут город Артемовск. При этом он признал, что продвижение в этом районе боевых действий, несмотря на трудности, все равно есть.
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