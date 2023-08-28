Спецоперация 28 августа 2023, 10:04 Власти ДНР сообщили о попытках ВСУ атаковать на Купянском и Краснолиманском направлениях Пушилин: ВСУ пытались атаковать на Купянском и Краснолиманском направлениях РИА «Новости»

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Украинские силы пошли в контратаку на Краснолиманском и Купянском направлениях, где ВС России ранее серьезно продвинулись вперед. Противник пытался бороться за утраченные позиции. Такое заявление временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сделал в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается Краснолиманского направления, мы фиксировали улучшение позиций наших подразделений, противник не менее 12 раз за ночь пытался контратаковать», — рассказал Пушилин.

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По его словам, ВСУ хотели вернуть позиции в направленнии Ямполовки, Ягодного, Надежды, Новоселовского. Российские подразделения работали грамотно: они старались наносить серьезные удары по украинской армии и минимизировать свои потери.

Врио главы ДНР также сообщил, что ВС России продолжают успешно сражаться на Авдеевском направлении. Бойцам удалось расширить серую зону, улучшить позиции по направлению к Красногоровке. Вооруженные силы Украины, наоборот, потеряли там своих военных.