Власти ДНР сообщили о гибели жительницы Донецка после обстрела ВСУ

В ДНР сообщили о гибели мирной жительницы в результате обстрела Донецка украинскими военными. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 августа поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Донецк, Петровский район — погибла женщина 1961 года рождения», — привел цитату из сообщения ТАСС.

Ранее приехавшая в Донбасс с гуманитарной миссией российская журналистка Земфира Сулейманова скончалась в больнице под Донецком после получения ранения. Расследованием обстоятельств гибели сотрудницы СМИ займутся российские следователи.

В ведомстве подчеркнули, что намерены установить причастных к гибели журналиста украинских националистов, а также выяснить, кто стоит за обстрелами Донецка, Макеевки, Горловки и села Веселое Донецкой Народной Республики.