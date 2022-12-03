Спецоперация 03 декабря 2022, 09:50 Власти ДНР сообщили о гибели пяти человек за сутки Власти ДНР: за сутки в республике пять человек погибли, 14 ранены РИА «Новости»

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Пять мирных граждан погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, 14 получили ранения. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки, с 08:00 2 декабря до 08:00 3 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.

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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал военнослужащих, исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции на Украине, настоящими мужчинами. Он назвал необходимость обеспечения раненых самым современным и своевременным лечением долгом страны перед ними.

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Путин также созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и объяснил ему причины нанесения массированных ударов по объектам энергетики на Украине. Он вновь заявил, что нельзя накачивать Вооруженные силы Украины оружием и военной техникой.