03 декабря 2022, 09:50
Власти ДНР сообщили о гибели пяти человек за сутки
Власти ДНР: за сутки в республике пять человек погибли, 14 ранены
Пять мирных граждан погибли за сутки в Донецкой Народной Республике, 14 получили ранения. Об этом сообщил штаб территориальной обороны республики в своем Telegram-канале.
«За минувшие сутки, с 08:00 2 декабря до 08:00 3 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и еще 14 мирных жителей получили ранения», — говорится в сообщении.
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Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал военнослужащих, исполняющих свой долг в зоне специальной военной операции на Украине, настоящими мужчинами. Он назвал необходимость обеспечения раненых самым современным и своевременным лечением долгом страны перед ними.
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Путин также созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем и объяснил ему причины нанесения массированных ударов по объектам энергетики на Украине. Он вновь заявил, что нельзя накачивать Вооруженные силы Украины оружием и военной техникой.
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ВСУ
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