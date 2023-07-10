Спецоперация 10 июля 2023, 09:54 Власти ДНР рассказали об обстановке на Авдеевском направлении Врио главы ДНР Пушилин: на Авдеевском направлении уничтожают живую силу и технику ВСУ РИА «Новости»

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Боевые действия на Авдеевском направлении продолжились. Российские войска уничтожили там как подразделения, так и технику противника, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Его процитировал ТАСС.

«Авдеевское направление — наши подразделения продолжают уничтожать силы противника. <…> Уничтожение как живой силы противника, так и техники продолжается», — сказал он.

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Денис Пушилин сообщил, что новых позиций за последние дни российские военные под Авдеевкой пока не заняли. В целом ситуация на линии фронта в ДНР, по его словам, осталась тяжелой, но полностью контролируемой. Разминирование Артемовска начнут после того, как остановят обстрелы со стороны ВСУ.

Группировка войск «Юг» в прошедшие сутки уничтожила под Авдеевкой пикап и пулеметный расчет. БМП-2М «Бережок» выстрелила по украинским позициям с дистанции 1,5 километра. Начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что там располагалась 110-я отдельная механизированная бригада ВСУ.