Власти ДНР рассказали о подготовке школ к учебному году

Председатель правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко сообщил в Telegram-канале о встрече с помощником российского президента Андреем Фурсенко. Во время визита премьер рассказал о готовности школ к новому учебному году.

«Более 30 тысяч педагогов готовы приступить к работе 1 сентября, а во всех 584 школах республики будет организован образовательный процесс. Особое внимание уделили вопросам безопасности образовательных учреждений. Надеемся, что благодаря поддержке Российской Федерации уже в следующем году мы сможем оснастить школы Донецкой Народной Республики необходимым оборудованием», — написал Хоценко.

Премьер отметил, что с Фурсенко они обсудили перспективы создания на территории ДНР двух кванториумов и центра для одаренных детей.

Украинские военные обстреляли здание администрации ДНР, из-за чего оно оказалось частично разрушено. Снаряды прилетели в фасад, в правое крыло и в верхний этаж, строение загорелось, По предварительным данным, среди мирного населения жертв нет.