26 февраля 2024, 17:08
Власти ДНР подтвердили уничтожение первого танка Abrams в районе Авдеевки
Советник главы ДНР Гагин сообщил об уничтожении танка Abrams в районе Авдеевки
Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил информацию об уничтожении в районе Авдеевки первого танка Abrams, задействованного ВСУ на поле боя. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».
«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили». — пояснил Гагин.
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По его оценке, любая иностранная техника, которую западные партнеры предоставляют ВСУ, уязвима и ее ждет одна участь.
«Пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее об уничтожении первого танка Abrams ВСУ сообщал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.
По данным украинского издания «Страна», ВСУ больше месяца используют эти танки на Авдеевском направлении. Боевые машины поставили 47-й бригаде украинской армии.
ДНР
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