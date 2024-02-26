Спецоперация 26 февраля 2024, 17:08 Власти ДНР подтвердили уничтожение первого танка Abrams в районе Авдеевки Советник главы ДНР Гагин сообщил об уничтожении танка Abrams в районе Авдеевки U.S. Department of Defense

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Советник главы ДНР Ян Гагин подтвердил информацию об уничтожении в районе Авдеевки первого танка Abrams, задействованного ВСУ на поле боя. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

«Возможно, это та машина, которую показывали ВСУ в пропагандистском ролике, до освобождения Авдеевки. На тот момент машину берегли и на линию боевого соприкосновения не выводили». — пояснил Гагин.

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По его оценке, любая иностранная техника, которую западные партнеры предоставляют ВСУ, уязвима и ее ждет одна участь.

«Пойдут на переплавку и восстановление городов Донбасса», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее об уничтожении первого танка Abrams ВСУ сообщал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По данным украинского издания «Страна», ВСУ больше месяца используют эти танки на Авдеевском направлении. Боевые машины поставили 47-й бригаде украинской армии.