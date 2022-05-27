Власти ДНР восстановят аэропорты в Донецке и Мариуполе

Власти Донецкой Народной Республики планируют восстановить аэропорты в Донецке и Мариуполе, но для этого нужно полностью обеспечить безопасность полетов. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, аэропорты пригодятся при восстановлении городов, в частности сильно пострадавшего при обстреле Мариуполя. Пушилин подчеркнул, что пока затрудняется назвать примерную дату обеспечения безопасности полетов.

«Все это связано с вопросами безопасности полетов вертолетов и самолетов», — заключил глава ДНР.

Пушилин рассказал, что власти региона проведут референдум о присоединении к России после того, как войска Донбасса выйдут на конституционные границы.

Также глава ДНР заявил, что прежде чем готовить референдумы в Запорожской и Херсонской областях, нужно создать органы власти и обеспечить людям условия для нормальной жизни.