Международный трибунал в ДНР пройдет не только над националистами с «Азовстали», но и украинскими политиками, которые отдавали приказы, сообщила ТАСС председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

Власти намерены судить всех руководителей Украины после событий 2014 года, а именно Александра Турчинова, Петра Порошенко и ныне действующего лидера страны Владимира Зеленского. Елена Шишкина отметила, что военными преступниками являются не только бойцы, но и их генералы.

«Своими подписями они посылали нацистов в Донбасс для убийства мирного населения», — сказала она.

Законодательством ДНР предусмотрено наказание за совершение военных преступлений, поддержку и финансирование терроризма, в то время как на Украине правовое поле допускает работу националистических организаций.

Подготовка международного военного трибунала началась в ДНР, сообщил ранее глава республики Денис Пушилин. К участию в суде приглашены представители других стран.