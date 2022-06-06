Власти ДНР не исключили нахождение остатков «Азова» в Мариуполе

Остатки запрещенного в России националистического батальона «Азов»* могут прятаться в Мариуполе, их выявлением заняты местные правоохранительные органы. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Возможно, это остатки боевиков „Азова“ или ВСУ. Их выявят, проверят и затем отправят под следствие», — сказан он.

Гагин подчеркнул, что Народная милиция в Мариуполе ведет круглосуточную работу с местными криминальными элементами.

Боевики укрывались в подземных катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции РФ. Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении металлургического комплекса от националистов.

*Батальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.