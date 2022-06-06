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    06 июня 2022, 07:13

    Власти ДНР не исключили нахождение остатков «Азова» в Мариуполе

    Советник главы правительства ДНР Гагин не исключил нахождение остатков «Азова» в Мариуполе

    Максим Зинкин

    Остатки запрещенного в России националистического батальона «Азов»* могут прятаться в Мариуполе, их выявлением заняты местные правоохранительные органы. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

    «Возможно, это остатки боевиков „Азова“ или ВСУ. Их выявят, проверят и затем отправят под следствие», — сказан он.

    Гагин подчеркнул, что Народная милиция в Мариуполе ведет круглосуточную работу с местными криминальными элементами.

    Боевики укрывались в подземных катакомбах завода «Азовсталь» в Мариуполе после начала специальной операции РФ. Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении металлургического комплекса от националистов.

    *Батальон «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.