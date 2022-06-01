Власти ДНР назвали число погибших от боевых действий с 2014 года

Власти Донецкой Народной Республики с 2014 года зафиксировали гибель в результате боевых действий более 8,6 тысячи жителей. Из них 40% — более 3,5 тысячи погибших — пришлись на период обострения конфликта после 24 февраля 2022 года. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Минздрава ДНР Дмитрий Калашников.

«С 2014 года, учитывая весь опыт, мы уже вели статистику. За восемь лет было исследовано 5100-5200 погибших в результате пулевых, огнестрельных, взрывных, осколочных ранений. Сейчас, начиная с 24 февраля 2022 года, уже исследовано только погибших вследствие огнестрельных ранений более 3,5 тысячи», — сказал Калашников

Он пояснил, что 3,5 тысячи не входят в 5,2 тысячи погибших из первоначальной статистики. Таким образом, общее число погибших составляет порядка 8,6 — 8,7 тысячи человек.

Калашников также добавил, что с 2014 года велась работа по подсчету умерших в больнице и скоропостижно скончавшихся.

«2014–2015 годы это были процентов шестьдесят гражданские тела, когда обстреливали наши города, которые находились на территории ДНР», — сказал представитель Минздрава республики.

Минздрав ДНР ведет ежедневно обновляемые базы образцов ДНК и фотографий тел погибших и умерших, чтобы их могли разыскать родственники, добавил медик. Для поиска следует обращаться в девятый корпус больницы имени Калинина в Донецке.

Ранее Минздрав ДНР сообщил, что за восемь лет боевых действий в республике погибли 117 детей.