Власти ДНР максимально синхронизировали свое законодательство с российским

Власти Донецкой народной республики на 70% гармонизировали свое уголовное и административное законодательство с российским. Об этом ТАСС рассказала председатель профильного комитета Народного совета ДНР Елена Шишкина.

«У нас уголовное и административное законодательство на 70% гармонизировано. Самый главный нюанс — у нас отсутствует такой орган, как Следственный комитет. В связи с этим получается совсем другой уголовный процесс, но появление новой структуры требует значительных затрат из бюджета», — рассказала Шишкина.

Также она объяснила отличия «кадровым голодом».

«У нас кадровый голод из-за военной агрессии Украины, из-за эвакуации, из-за мобилизации. Нужно время. Такие нюансы требуют переходного периода, но он не будет исчисляться годами, — подчеркнула депутат.

Что касается бюджета ДНР, то он, по словам Шишкиной, в первую очередь ориентирован на безопасность граждан, боеготовность государства и лечение раненых.

Депутат пояснила. что при гармонизации законодательства в ДНР не занимаются копированием российских кодексов, а анализируют и адаптируют их к реалиям своего гособразования. Так, в настоящее время активно ведется работа над Кодексом по административным правонарушениям (КоАП) и он тоже не может полностью синхронизироваться с российским, поскольку «материальный уровень жизни тут другой», а также отсутствуют некоторые органы управления, которые есть в России.

Работа по гармонизации законодательства ведется совместно с Минюстом и Генпрокуратурой республики, помощь оказывают профильные комитеты Госдумы РФ. Шишкина утверждает, что в ДНР справились бы и без помощи российских коллег, но это заняло бы больше времени.

Ранее Елена Шишкина заявляла, что при подготовке к международному трибуналу, который пройдет в Донецкой народной республике, за основу берется Нюрнбергский процесс.