Власти Брянской области не стали вводить пропуска и блокпосты в регионе | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 00:30 Власти Брянской области не стали вводить пропуска и блокпосты в регионе Губернатор Брянской области Богомаз: блокпостов, пропусков и комендантского часа не будет Брянск / РИА "Новости"

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В Брянской области, которая граничит с Украиной, не планируют вводить пропускной режим или комендантский час и устанавливать блокпосты. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире канала RT.

«У нас никаких блокпостов не будет, никаких пропусков, никаких комендантских часов. На сегодня у нас ситуация напряженно стабильная, но, тем не менее мы создали оперативный штаб», — заявил глава области.

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В региональный оперштаб вошли представители администрации и силовых структур, они призваны решать возникшие проблемы, отметил Богомаз.

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Ранее президент России Владимир Путин установил в ряде приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Режим подразумевает усиление охраны общественного порядка и обеспечения безопасности. Особый режим введен в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.