Власти Бердянска рассказали о большом числе желающих стать россиянами

Жители Бердянска активно подают заявления на получение российского гражданства с момента открытия центра выдачи паспортов. Об этом рассказал глава военно-гражданской администрации Бердянска и Бердянского района Александр Сауленко. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Центр выдачи паспортов открылся буквально вчера, мы начали принимать заявления от граждан. Желающих очень много. Я думаю, в скором времени начнем выдавать российские паспорта», — сказал он участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ.

Сауленко также уточнил, что среди жителей большой популярностью пользуются сим-карты российских операторов. Он подчеркнул, что их раскупают как горячие пирожки, потому то люди понимают: российская связь — это надежное будущее.

Он также отметил, что большинство жителей города положительно приняли перемены. По его словам, на празднование Дня России 12 июня людей пришло больше, чем на 9 Мая.

«Они восторженно встретили праздник, который впервые отмечали в Бердянске. Жители были очень довольны», — заключил он.