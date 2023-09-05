Спецоперация 05 сентября 2023, 17:53 Владимир Путин объяснил, с кем борется Россия в рамках СВО Президент Путин: Россия борется с бандеровскими «нелюдями» РИА «Новости»

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Россия в ходе спецоперации борется не с украинским народом, а с бандеровскими «нелюдями». Такое заявление сделал президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

Глава государства призвал показывать общественности данные, которые свидетельствуют о преступлениях бандеровцев. Это необходимо, чтобы исключить недопонимания, с кем борется Россия.

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«Чтоб было понятно и ясно, какие цели мы преследуем и кто является нашим противником. Не украинский народ, а вот эти нелюди и их последыши», — заявил Путин.

В ходе заседания помощник российского лидера Владимир Мединский отметил, что минимум 13,5 миллиона мирных советских жителей стали жертвами фашистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. Путин в ответ добавил, что все это зафиксировано в архивных документах.

Глава государства также призвал показывать, кого сегодняшние киевские власти возвели в герои — убийц. Путин призвал принять меры, чтобы препятствовать героизации нацистов, сообщил RT.

Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея с еврейскими корнями и происхождением. Таким образом Запад попытался прикрыть античеловеческую сущность, которая стала основой современного украинского государства.