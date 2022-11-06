Важное 06 ноября 2022, 14:08 ВКС уничтожили до 100 иностранных наемников в районе Красного Лимана — Минобороны Минобороны России: в районе Красного Лимана уничтожили до 100 иностранных наемников ВСУ РИА "Новости"

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Воздушно-космические силы (ВКС) России атаковали позиции иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красного Лимана, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, удалось уничтожить до 100 бойцов.

В Минобороны рассказали, что ВКС России нанесли удар по вражеским позициям в районе города Красный Лиман в ДНР.

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«Уничтожено до 100 боевиков нацформирований и иностранных наемников, в том числе около 40 наемников из США, Великобритании и Польши, а также десять боевых бронированных машин», — уточнил Конашенков.

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По словам представителя ведомства, ВСУ пытались атаковать на Краснолиманском направлении — две батальонные тактические группы противника безуспешно старались ударить в направлении сел Стельмаховка, Площанка и Артемовка ЛНР, а также донецкого села Ямполовка. Российская авиация и артиллеристы уничтожили до 250 украинских военных, а также их технику — два танка, четыре бронемобиля, РСЗО «Град», автомобили и самоходную артиллерийскую установку (САУ).

Запад продолжает поставлять оружие на Украину. Получение очередной партии вооружения из Италии подтвердила вице-премьер страны Ирина Верещук.