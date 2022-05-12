ВСУ потеряли более 40 единиц военной техники в результате ударов ВКС России

ВКС России за день поразили 41 единицу украинской военной техники и уничтожили более 170 националистов. Удары военнослужащие ВС РФ нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования.

Российским военнослужащим, уточнили в Минобороны на очередном брифинге, удалось поразить четыре пункта управления и 38 районов скопления живой силы и военной техники противника.

В районе Соледар Донецкой Народной Республики удар пришелся на четыре склада боеприпасов, а в районе Харькова — на радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

«В результате ударов уничтожены более 170 националистов, выведена из строя 41 единица военной техники», — подчеркнули в российском военном ведомстве.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразила 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники и хранилище топлива для украинской военной техники в районе Врубовки Луганской Народной Республики.

Российская артиллерия уничтожила 14 пунктов управления, семь артиллерийских подразделений на огневых позициях и 358 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Рядом с населенным пунктом Долина в Харьковской области удар поразил пусковую установку ЗРК С-300.