Более 280 украинских националистов за последние сутки были уничтожены с помощью российских ВКС. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Текстовый и видеоформат его выступления опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведено из строя 59 единиц военной техники», — сообщил Конашенков.

Также за последние сутки российская авиация уничтожила три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В этом участвовали оперативно-тактические и армейские подразделения.

С помощью ракетных и артиллерийских войск Вооруженные силы (ВС) России нанесли прицельные удары по 213 местам расположения живой силы и техники. Также эти подразделения уничтожили 12 пунктов управления ВСУ и три склада боеприпасов. Также ими были поражены 24 артиллерийских и минометных подразделения противника.