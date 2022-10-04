ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском | 360°

Все новости

Общество

04 октября 2022, 16:22

Наказание за исполнение украинских песен назвали перегибом

Подмосковье

04 октября 2022, 16:17

Лицей на Школьной улице в Протвине отремонтируют в 2023 году

Реклама

Спецоперация

04 октября 2022, 16:10

Еще один сервис запустили на «Госуслугах» в связи с частичной мобилизацией

Спецоперация

04 октября 2022, 16:08

ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

Мир

04 октября 2022, 16:06

США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках»

Подмосковье

04 октября 2022, 16:03

Годовой план по устройству противопожарных полос в лесах выполнили в Подмосковье

Подмосковье

04 октября 2022, 16:01

Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году

Спецоперация

04 октября 2022, 15:52

ВС России уничтожили свыше 15 тонн боеприпасов в Запорожье

Мир

04 октября 2022, 15:52

Илон Маск предложил «мирный план» для Украины. Что может стоять за этим

Спецоперация

04 октября 2022, 16:13

ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском

Минобороны России: ВКС лишили ВСУ штаба воздушного командования «Восток»

Читать 360tv в

ВСУ лишились дислокации штаба Воздушного командования «Восток». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ», — сказал он.

Реклама

Конашенков отметил, что объект находился на юго-западной окраине Днепропетровска. Потери в живой силе и технике пока не уточняются.

Реклама

Также он рассказал об успехах ВС России на Купянском, Краснолиманском и Лисичанском направлениях. В этих зонах спецоперации России на Украине противник понес немалые потери в личном составе и боеприпасах.

Кроме того, около города Запорожье нанесен ракетный удар по складу боеприпасов65-й механизированной бригады ВСУ и производственному цеху ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». В общей сложности из-за успешного выполнения этой боевой задачи противник потерял свыше 15 тонн боеприпасов.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама