ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 16:13 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России ударили по штабу воздушного командования ВСУ «Восток» под Днепропетровском Минобороны России: ВКС лишили ВСУ штаба воздушного командования «Восток» РИА «Новости»

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ВСУ лишились дислокации штаба Воздушного командования «Восток». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования «Восток» ВСУ», — сказал он.

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Конашенков отметил, что объект находился на юго-западной окраине Днепропетровска. Потери в живой силе и технике пока не уточняются.

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Также он рассказал об успехах ВС России на Купянском, Краснолиманском и Лисичанском направлениях. В этих зонах спецоперации России на Украине противник понес немалые потери в личном составе и боеприпасах.

Кроме того, около города Запорожье нанесен ракетный удар по складу боеприпасов65-й механизированной бригады ВСУ и производственному цеху ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич». В общей сложности из-за успешного выполнения этой боевой задачи противник потерял свыше 15 тонн боеприпасов.

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