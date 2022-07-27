ВКС России уничтожили в Николаеве пункты дислокации двух украинских бригад

ВКС России ликвидировали временные пункты дислокации двух бригад ВСУ в Николаеве. Потери противника составили до 200 человек и более 20 единиц техники, доложил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на традиционном брифинге.

«Высокоточным оружием ВКС России <…> на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия „Николаевстройтранс“ уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в районе Артемовска удалось полностью уничтожить одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе Новомихайловки ДНР — ликвидировать украинский командный пункт. В результате удара по нему фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада.

Также Конашенков привел уточненные данные об ударе российских ВКС по складу боеприпасов в районе Любимовки Днепропетровской области 24 июля: удалось уничтожить более 100 ракет к американской РСЗО HIMARS и до 120 военнослужащих, охранявших объект, а также иностранных наемников и технических специалистов.