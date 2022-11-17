Важное 17 ноября 2022, 15:17 ВКС России уничтожили цеха украинского топливного предприятия в Павлограде Минобороны: ВКС РФ уничтожили цеха украинского топливного предприятия РИА «Новости»

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ВКС России нанесли успешный удар по цехам украинского предприятия по производству топлива и ракетных двигателей в Павлограде Днепропетровской области. Об этом доложил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетными ударами ВКС России в Павлограде <…> уничтожены цеха оборонного предприятия по производству топлива и ракетных двигателей для украинской армии», — сообщил он.

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Также стало известно об уничтожении цехов научно-производственного комплекса «Искра» в Запорожье. Там создавали электронные датели для ремонта украинских радиолокационных станций и РСЗО.

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ВС России бьют по пунктам военного управления и энергетической инфраструктуры Украины. Многие энергетические объекты разрушены и повреждены, в стране идут постоянные отключения электричества — как аварийные, так и плановые, которые проводят ради налаживания системы. Однако Россия не уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины полностью — это имело бы катастрофические последствия, заметил в беседе с «360» военный журналист Алексей Борзенко.