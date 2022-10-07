ВКС России уничтожили цеха по ремонту артиллерии ВСУ в Хмельницкой области | 360°

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ВКС России уничтожили цеха по ремонту артиллерии ВСУ в Хмельницкой области

Минобороны России: ВКС уничтожили 100 боевиков ВСУ в ДНР

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ВКС России уничтожили в Хмельницкой области цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«Высокоточным ударом ВКС России в Хмельницкой области на Шепетовском ремонтном заводе уничтожены цеха ремонта ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ», — сказал он.

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Также ВКС уничтожили более 100 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники в районе населенного пункта Курдюмовка Донецкой Народной Республики.

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В районе города Дзержинск в ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Днем ранее сообщалось, что войска России отбросили украинских боевиков от линии обороны на всех направлениях. Так, на Купянском направлении в Харьковской области ВСУ пытались атаковать населенные пункты Берестовое, Кисловка и Першотравневое, но все они были отбиты российскими военными.

Минобороны РФ

ВСУ

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