ВКС России уничтожили скопления живой силы ВСУ | 360°

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ВКС России уничтожили скопления живой силы ВСУ

НМ ЛНР сообщила, что ВКС России ведут огневую поддержку сухопутных войск

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Экипажи ВКС России активно задействованы в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащие обеспечивают огневую поддержку сухопутных войск и уничтожают скопления живой силы ВСУ. Кадрами их боевых вылетов поделились представители Народной милиции (НМ) ЛНР.

На видео показали полный цикл вылета: от предварительной проверки и подготовки техники до возвращения на место базирования. Также на кадрах виден момент нанесения удара по врагу.

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Один из членов экипажа рассказал, что его сослуживцы выполняют боевые вылеты на предельно малой высоте.

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«Работаем с безопасной дистанции, позволяющей подойти незамеченными к цели и быстро уйти», — уточнил он.

По его словам, при планировании и проведении вылетов применяют скрытный подход.

Ранее стало известно, что ВКС России за сутки уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске. По данным  Минобороны, среди ликвидированных единиц живой силы были и иностранные советники.

ЛНР

Специальная военная операция РФ на Украине

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