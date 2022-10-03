ВКС России уничтожили скопления живой силы ВСУ | 360°

Спецоперация 03 октября 2022, 10:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber ВКС России уничтожили скопления живой силы ВСУ НМ ЛНР сообщила, что ВКС России ведут огневую поддержку сухопутных войск

Читать 360tv в

Экипажи ВКС России активно задействованы в зоне спецоперации на Украине. Военнослужащие обеспечивают огневую поддержку сухопутных войск и уничтожают скопления живой силы ВСУ. Кадрами их боевых вылетов поделились представители Народной милиции (НМ) ЛНР.

На видео показали полный цикл вылета: от предварительной проверки и подготовки техники до возвращения на место базирования. Также на кадрах виден момент нанесения удара по врагу.

Реклама

Один из членов экипажа рассказал, что его сослуживцы выполняют боевые вылеты на предельно малой высоте.

Реклама

«Работаем с безопасной дистанции, позволяющей подойти незамеченными к цели и быстро уйти», — уточнил он.

По его словам, при планировании и проведении вылетов применяют скрытный подход.

Ранее стало известно, что ВКС России за сутки уничтожили свыше 35 сотрудников СБУ в Днепропетровске. По данным Минобороны, среди ликвидированных единиц живой силы были и иностранные советники.

0 0 0 0 0 0