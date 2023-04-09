Спецоперация 09 апреля 2023, 12:31 ВКС России уничтожили скопление техники ВСУ в Запорожской области — СМИ РВ: в ночь на 9 апреля ВКС России уничтожили технику ВСУ в запорожском Орехове Официальное интернет-представительство президента Украины

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В ночь на 9 апреля ВКС России поразили скопление военной техники ВСУ в районе города Орехова Запорожской области, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Издание опубликовало кадры удара по вражеским позициям.

Журналисты отметили, что российские военные в ночь на 9 апреля поразили военные объекты ВСУ не только в Херсонской, но и в Запорожской области. По данным издания, один из снарядов поразил скопление боевой техники противника в районе прифронтового города Орехова. Этот населенный пункт украинские военнослужащие превратили в свой форпост, отметили авторы статьи.

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Действия ВКС России попали на видео. На кадрах — ослепительная вспышка и столб черного дыма, поднимающийся высоко в небо. Еще серию ударов по позициям ВСУ нанесли в окрестностях города Запорожья.

Ранее российские артиллеристы уничтожили гаубицы ВСУ 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация» на правобережье Херсонской области. Военную технику удалось поразить в районах населенных пунктов Кизомыс и Дарьевка, потери украинской армии составили около 10 человек.