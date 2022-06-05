ВКС России уничтожили склад иностранного вооружения ВСУ

Экипажи ВКС России прицельно ударили по складу иностранного вооружения ВСУ. Об этом на ежедневном брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Текстовый формат его выступления опубликовали в Telegram-канале ведомства.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника», — сообщил Конашенков.

По его словам, склад располагался в корпусах вагоно-ремонтного предприятия. С помощью высокоточных ракет воздушного базирования российская армия также уничтожила заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники. Они располагались в Краматорске, Дружковке и Часов Яр.

Также Конашенков сообщил об успехах и других подразделений Вооруженных сил (ВС) в зоне спецоперации России на Украине. По его словам, оперативно-тактические и армейские направления авиации нанесли прицельные удары, благодаря которым удалось уничтожить 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей, две установки реактивных систем залпового огня «Град», девять артиллерийских орудий, 14 специальных автомобилей.