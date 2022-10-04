ВКС России уничтожили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» в Днепропетровске | 360°

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ВКС России уничтожили штаб воздушного командования ВСУ «Восток» в Днепропетровске

Минобороны России сообщило об ударе по штабу воздушного командования ВСУ «Восток»

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Воздушно-космические силы России уничтожили штаб Воздушного командования «Восток» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, цель поразили на юго-западной окраине Днепропетровска.

«На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования „Восток“ ВСУ», — рассказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Российские военные провели атаки на Купянском направлении. Они нанесли удары по местам скопления противника в районах населенных пунктов Двуречная, Петропавловка и Купянск Харьковской области. Ракетными ударами удалось уничтожить до 100 бойцов ВСУ, включая иностранных наемников, а также 16 единиц техники.

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В ходе спецоперации ВС России нанесли удар по производственным цехам ремонта авиатехники на территории завода «Мотор Сич», расположенного в городе Запорожье. Удалось уничтожить более 15 тонн боеприпасов ВСУ, включая снаряды к американской реактивной системе залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также два украинских боевых вертолета Ми-24.

Минобороны РФ

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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