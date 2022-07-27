ВКС России уничтожили ракеты к РСЗО HIMARS на Украине

ВКС России нанесли удар по складу с боеприпасами в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В результате атаки удалось уничтожить также украинских военнослужащих и иностранных наемников.

«Уничтожено более 100 ракет к реактивной системе залпового огня HIMARS производства США. Ликвидировано до 120 человек военнослужащих, охранявших объект, а также иностранные наемники и технические специалисты», — отметили в Минобороны.

Украинские военные активно применяют РСЗО HIMARS. ВС России научились сбивать эти ракеты из ЗРК «Бук», сообщили «Известия».

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Конструкция, связывающая берега Днепра, выстояла.