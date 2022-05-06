ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов ВСУ на заводе в Краматорске

Воздушно-космические силы России ударили высокоточными ракетами по складу боеприпасов ВСУ, который находится на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода „Энергомашспецсталь“ в городе Краматорск», — заявил официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков.

В ведомстве рассказали, что ВКС РФ высокоточными ракетами уничтожили тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских сил, который находился в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области.

«Кроме того, поражены 10 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — добавил Конашенков.

Также средства ПВО РФ сбили в районе ЛНР один МиГ-29 и один СУ-25 Украины. Кроме того, удалось перехватить четыре ракеты «Точка-У».

За ночь российская авиация поразила 24 военных объекта противника, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения.