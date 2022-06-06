ВКС России уничтожили корпуса завода, где ВСУ восстанавливали бронетехнику

ВКС России уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Этот объект расположен на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

По корпусам завода были нанесены удары высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

️Кроме того, российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, сообщил RT.

С начала проведения спецоперации ВСУ лишились уже 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитно-ракетных комплексов, 3424 танков и других боевых бронированных машин.