ВКС России уничтожили корпуса завода, где ВСУ восстанавливали бронетехнику
Минобороны: ВКС РФ нанесли удар по корпусам завода, где ремонтировали бронетехнику ВСУ
ВКС России уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялись восстановление и ремонт бронетехники ВСУ. Этот объект расположен на окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
По корпусам завода были нанесены удары высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
️Кроме того, российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ, а также 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники, сообщил RT.
С начала проведения спецоперации ВСУ лишились уже 190 самолетов, 129 вертолетов, 1127 беспилотников, 330 зенитно-ракетных комплексов, 3424 танков и других боевых бронированных машин.