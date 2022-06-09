ВКС России уничтожили две украинские установки «Град»

Воздушно-космические силы России в ходе специальной операции на Украине высокоточными ударами уничтожили две пусковых установки реактивных систем залпового огня «Град». Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Также российские военные ликвидировали склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Помимо этого, за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», два пункта управления украинских военных и склад боеприпасов.

Также оперативно-тактическая авиация РФ разгромила 18 районов сосредоточения войск и техники ВСУ, уничтожив около 200 украинских военных.

Конашенков сообщил, что военные уничтожили учебный центр ВСУ под Житомиром и сбили самолет Су-25, сообщило РИА ФАН.