Спецоперация 04 января 2023, 13:18 ВКС России уничтожили два украинских самолета в спецоперации Минобороны сообщило об уничтожении украинских Су-25 и МиГ-29 в зоне СВО РИА «Новости»

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Российские воздушно-космические силы уничтожили два украинских самолета Су-25 и МиГ-29 в зоне специальной операции. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительная авиация ВКС России сбили самолеты МиГ-29 и Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области и города Краматорска Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе Артемовска силы ВС РФ вскрыли и ликвидировали позицию реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ.

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«Также российские военные уничтожили три самоходные гаубицы 2С1 „Гвоздика“ в районе города Орехова Запорожской области и населенного пункта Покаляное Харьковской области», — добавил представитель ведомства.

В течение прошлых суток подразделения ВС РФ уничтожили пять складов с артиллерийскими боеприпасами украинских военных в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, писал RT.