ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны Украины. Общие потери составили до тысячи человек из личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге.

Высокоточные удары нанесли в районах населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, Константиновка и Краматорск Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Часова Яра ДНР российские ВКС поразили пункт временной дислокации батальона 14-й механизированной бригады, в состав которого, помимо националистов, входили иностранные наемники. Удалось уничтожить более 40 боевиков и ранить около 170. А удар высокоточными ракетами по пункту временной дислокации 97-го батальона 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Малой Токмачки Запорожской области ликвидировал 30 националистов, еще 37 ранены.

За сутки ВКС России уничтожили четыре украинских командных пункта, три склада боеприпасов в ДНР и Николаеве, хранилище топлива для военной техники в районе Харькова, а также живую силу и технику в 21 районе.