Высокоточными ударами ВКС России удалось ликвидировать до 500 украинских националистов из 92-й механизированной бригады в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области. Также уничтожено большое количество военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», — говорится в сводке военного ведомства.

Российские военные за последние 24 часа уничтожили более 50 боевиков 54-й украинской бригады около Марьинки в ДНР. Всего за сутки ВС России ударили по пяти пунктам управления ВСУ. Кроме вышеназванных речь также идет о 36-й бригаде морской пехоты в районе Николаева. Об этом написал RT.

Также ВКС России уничтожили семь складов боеприпасов в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Николаевской областях.