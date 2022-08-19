ВКС России уничтожили более 15 единиц бронетехники ВСУ

Российские Воздушно-космические силы высокоточным ударом по складу вооружения 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили свыше 15 единиц бронированной военной техники противника. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«ВС РФ высокоточным ударом уничтожили более 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области», — сообщил он.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали около 50 нацистов ударом по позициям ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Конашенков добавил, что в рядах украинской армии практикуется жестокая расправа над военнослужащими, которые решили оставить свои позиции.

Так, националисты запрещенного вооруженного формирования «Кракен»* расстреляли 100 украинских военных, которые покинули позиции в районе населенного пункта Уды Харьковской области.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.