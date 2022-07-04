ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ под Харьковом

Российские ВСК поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в Харькове, где находились почти 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве подчеркнули, что ВСУ несут значительные потери на всех направлениях, пока ВС РФ продолжают продвижение в рамках спецоперации.

За минувшие сутки российские военные уничтожили также семь пунктов управления, в том числе 25-й воздушно-десантной бригады в районе Северска, два склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением в Ивано-Дарьевке и Артемовске.

Во время воздушного боя в районе Ясной Поляны в ДНР российский истребитель сбил Су-25 Воздушных сил Украины. А российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников.