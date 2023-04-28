Спецоперация 28 апреля 2023, 14:38 ВКС России ударили ракетами по пунктам расположения резервистов ВСУ Минобороны заявило о массированном ракетном ударе по дислокации резервов ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Групповой ракетный удар нанесли Воздушно-космические силы России по местам временного расположения резервов украинской армии. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что для удара использовали высокоточное оружие большой дальности, чтобы не допустить выдвижения дополнительных войск противника в районы боевых действий.

Реклама

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Выдвижение резервов противника в районы боевых действий пресечено», — заявил Конашенков.

Представитель Минобороны добавил, что за минувшие сутки действующие в районе Артемовска подразделения Южной российской группировки при поддержке бойцов Воздушно-десантных войск пресекли попытки противника перекинуть в город дополнительные силы. Кроме того, ракетные войска поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска.

Бойцы группировки войск «Восток» пресекли в районе села Марфополь Запорожской области работу проникнувшей в населенный пункт украинской диверсионно-разведывательной группы.

Всего от ударов российских сил на Южно-Донецком и Запорожском направлениях украинские войска потеряли до 40 человек личного состава, два автомобиля и две гаубицы — «Мста-Б» и Д-30.