16 июня 2023, 00:12
ВКС России ударили по украинским военным объектам на правом берегу Днепра
«РВ»: российские военные нанесли авиаудар по объектам ВСУ на правом берегу Днепра
Воздушно-космические силы России нанесли удар по военным объектам Украины на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. Об этом сообщил Telegram-канала «Военкоры Русской весны». В месте попадания боеприпаса произошло возгорание.
«На месте взрывов полыхает мощный пожар», — сказано в сообщении.
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Согласно данным карты воздушных тревог Минцифры Украины, предупреждающие об опасности сирены гудят сейчас в Николаевской, Полтавской и Одесской областях, а также в контролируемой киевским режимом части Херсонской области.
В местных Telegram-каналах сообщают об атаке беспилотников «Шахид» в этих регионах.
«Дроны типа „Шахид“ наблюдаются в Одесской и Николаевской областях, работает ПВО, сообщили в Воздушных силах ВСУ», — написал канал «Политика страны».
Также появились сообщения, что в Николаевской области прозвучал взрыв.
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