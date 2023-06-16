Спецоперация 16 июня 2023, 00:12 ВКС России ударили по украинским военным объектам на правом берегу Днепра «РВ»: российские военные нанесли авиаудар по объектам ВСУ на правом берегу Днепра РИА «Новости»

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Воздушно-космические силы России нанесли удар по военным объектам Украины на правом берегу Днепра напротив Новой Каховки. Об этом сообщил Telegram-канала «Военкоры Русской весны». В месте попадания боеприпаса произошло возгорание.

«На месте взрывов полыхает мощный пожар», — сказано в сообщении.

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Согласно данным карты воздушных тревог Минцифры Украины, предупреждающие об опасности сирены гудят сейчас в Николаевской, Полтавской и Одесской областях, а также в контролируемой киевским режимом части Херсонской области.

В местных Telegram-каналах сообщают об атаке беспилотников «Шахид» в этих регионах.

«Дроны типа „Шахид“ наблюдаются в Одесской и Николаевской областях, работает ПВО, сообщили в Воздушных силах ВСУ», — написал канал «Политика страны».

Также появились сообщения, что в Николаевской области прозвучал взрыв.