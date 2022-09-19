ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой | 360°

Все новости

Подмосковье

19 сентября 2022, 11:01

Строительный контроль в Подмосковье улучшили с помощью фото и видео

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:54

Контроль за техникой безопасности при капитальном ремонте усилили в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:50

Польша поделилась безрадостными новостями от НАТО для Украины

Происшествия

19 сентября 2022, 10:45

Самолет Ан-24Б повредил крыло и шасси во время посадки в Иркутской области

Мир

19 сентября 2022, 10:44

Патрушев заявил, что Россия и Китай хотят справедливости в мире, в отличие от Запада

Здоровье

19 сентября 2022, 10:35

Россиянам назвали блюдо, которое может сделать их счастливыми

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Подмосковье

19 сентября 2022, 10:27

Подмосковные мастера создали копию электромобиля Tesla Cybertrack

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:25

Число беженцев с Украины и из Донбасса в России превысило 4,2 миллиона

Спецоперация

19 сентября 2022, 10:35

ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

РИА «Новости»: ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой

Читать 360tv в

Фронтовая авиации Россия нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство опубликовало видео с места событий в своем Telegram-канале.

Реклама

Реклама

Вертолеты огневой поддержки ВКС России на прошедших выходных нанесли удары после артиллерийского обстрела села Новоселовка Вторая со стороны украинских сил, которые действуют на авдеевском направлении. Позиции на данном участке фронта со стороны Союзных сил держат бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.

Утром 19 сентября стало известно, что ВСУ открыли огонь по нескольким населенным пунктам ДНР. Речь идет, в том числе, о Донецке, Макеевке, Ясиноватой.

По данным представительства республики в СЦКК, украинские военные использовали для ударов снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.

ДНР

Военные

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама