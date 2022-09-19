ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 10:35 Поделиться Telegram

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Viber ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой РИА «Новости»: ВКС России ударили по украинским силам под Авдеевкой Миноборона РФ

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Фронтовая авиации Россия нанесла чувствительные ракетно-бомбовые удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство опубликовало видео с места событий в своем Telegram-канале.

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Вертолеты огневой поддержки ВКС России на прошедших выходных нанесли удары после артиллерийского обстрела села Новоселовка Вторая со стороны украинских сил, которые действуют на авдеевском направлении. Позиции на данном участке фронта со стороны Союзных сил держат бойцы 9-го полка Народной милиции ДНР.

Утром 19 сентября стало известно, что ВСУ открыли огонь по нескольким населенным пунктам ДНР. Речь идет, в том числе, о Донецке, Макеевке, Ясиноватой.

По данным представительства республики в СЦКК, украинские военные использовали для ударов снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.

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