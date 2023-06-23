Спецоперация 23 июня 2023, 07:07 ВКС России сочли главной проблемой украинской армии Bild: ВКС России не позволили украинской армии провести успешное контрнаступление РИА «Новости»

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Российская авиация не оставила Вооруженным силам Украины шансов на успешное контрнаступление. Противник понес большие потери, испытал дефицит средств ПВО, не получил от Запада запрашиваемых самолетов и вертолетов, заявило немецкое издание Bild.

Автор статьи заключил, что контрнаступление пошло медленней, чем предполагали на Западе и Украине. Он связал это с отсутствием у Украины собственной авиации и нежеланием союзников поставить ее, дефицитом средств ПВО и некоторых видов вооружений. По его словам, Воздушно-космические силы России не оставили ВСУ шансов на успех.

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«Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния в восемь километров, то нам нечем будет бороться с ними», — признал один из украинских солдат.

Только 10–15% украинских военных снабдили западной военной техникой. На южное и восточное направление перебросили лишь малую часть подготовленных и оснащенных союзниками подразделений. По информации издания, за закрытыми дверьми начали обсуждать худший для киевского режима сценарий — если контрнаступление провалится, США попытаются склонить Украину к переговорам с Россией.

ВСУ понесли за время наступательной кампании большие потери. Военный эксперт Юрий Кнутов сказал «Царьграду», что мобилизационного резерва на Украине хватило бы на несколько лет боев, однако подготовка новобранцев оставляет желать лучшего.