Спецоперация 21 марта 2023, 16:05 ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР Минобороны сообщило об уничтожении украинского самолета Су-25 у села Никаноровка в ДНР YouTube

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Истребительная авиация ВКС России уничтожила украинский самолет в районе села Никаноровка в ДНР, рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, в воздушном бою сбили Су-25 Воздушных сил Украины.

В министерстве сообщили, что за прошедшие сутки российские системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник. Вражеские дроны уничтожили в Харьковской области, республиках Донбасса, в Запорожской и Херсонской областях. За то же время перехватили три реактивных снаряда системы HIMARS.

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Конашенков добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях в 107 районах.

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«Уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37», — добавил представитель Минобороны.

По его словам, украинские РЛС вывели из строя в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

С начала проведения спецоперации Россия уничтожила 3502 беспилотника ВСУ. За то же время украинские военные потеряли 403 самолета и 223 вертолета.